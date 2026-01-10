Empresário do ES infarta e morre ao cair de falésia no litoral da  Bahia

José Lúcio Guaresqui, empresário de 48 anos, morreu após cair de uma falésia de 15 metros de altura Crédito: Reprodução

Um empresário de 48 anos sofreu um infarto e morreu após cair de uma falésia de 15 metros de altura, em Costa Dourada, divisa do Espírito Santo com a Bahia. A vítima foi identificada como José Lúcio Guaresqui. Ele estava comendo caranguejo com a esposa, o pai e alguns amigos quando tudo aconteceu, na noite de sexta-feira (9).

Segundo relatos de familiares para a reportagem do g1ES, Guaresqui mora em São Mateus, no Norte do Estado, e tem uma casa de praia na região. Em frente à residência existe uma falésia. Ele estava em casa comendo caranguejo, quando foi até o local jogar as cascas no mar, como sempre fazia.

Quando chegou na beirada, ele sofreu um infarto e acabou caindo do barranco. A altura da queda equivale a um prédio de cinco andares.

De acordo com a esposa do pempresário, Audrey Michelle, José Lúcio chegou a receber os primeiros socorros na divisa entre os estados, num posto da Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo. Depois, ele foi encaminhado para o Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário, onde foi confirmado o óbito.

Falésia onde José Lúcio Guaresqui, 48 anos, de São Mateus, morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros, em Costa Dourada Crédito: Divulgação/ Acervo familiar

Empresário e funcionário da Caixa

José Lúcio era funcionário da Caixa Econômica de São Mateus há 20 anos. Ele atuava como avaliador de joias. A Associação Nacional dos Avaliadores de Penhor (ANACEF) divulgou nota de pesar. "Manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do colega", diz o texto.

Em São Mateus, ele também era dono de uma loja de material hidráulico e elétrico. José Lúcio deixou a esposa e três filhos.

O corpo de José Lúcio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passou por perícia e foi liberado para os familiares na manhã deste sábado (10).

O corpo estava previsto para chegar em São Mateus às 17 horas, horário marcado para o início do velório. O sepultamento está previsto para o domingo (11), às 10h, no Cemitério Caminho da Paz.