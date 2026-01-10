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Bahia

Empresário do ES infarta e morre ao cair de falésia no litoral da  Bahia

José Lúcio Guaresqui, de 48 anos, era de São Mateus e tem uma casa de praia na região de Costa Dourada, na Bahia; altura da queda equivale a um prédio de cinco andares

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2026 às 16:59
José Lúcio Guaresqui, empresário de 48 anos, morreu após cair de uma falésia de 15 metros de altura
José Lúcio Guaresqui, empresário de 48 anos, morreu após cair de uma falésia de 15 metros de altura Crédito: Reprodução
Um empresário de 48 anos sofreu um infarto e morreu após cair de uma falésia de 15 metros de altura, em Costa Dourada, divisa do Espírito Santo com a Bahia. A vítima foi identificada como José Lúcio Guaresqui. Ele estava comendo caranguejo com a esposa, o pai e alguns amigos quando tudo aconteceu, na noite de sexta-feira (9).
Segundo relatos de familiares para a reportagem do g1ES, Guaresqui mora em São Mateus, no Norte do Estado, e tem uma casa de praia na região. Em frente à residência existe uma falésia. Ele estava em casa comendo caranguejo, quando foi até o local jogar as cascas no mar, como sempre fazia.
Quando chegou na beirada, ele sofreu um infarto e acabou caindo do barranco. A altura da queda equivale a um prédio de cinco andares.
De acordo com a esposa do pempresário, Audrey Michelle, José Lúcio chegou a receber os primeiros socorros na divisa entre os estados, num posto da Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo. Depois, ele foi encaminhado para o Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário, onde foi confirmado o óbito.
Falésia onde José Lúcio Guaresqui, 48 anos, de São Mateus, morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros, em Costa Dourada Crédito: Divulgação/ Acervo familiar

Empresário e funcionário da Caixa

José Lúcio era funcionário da Caixa Econômica de São Mateus há 20 anos. Ele atuava como avaliador de joias. A Associação Nacional dos Avaliadores de Penhor (ANACEF) divulgou nota de pesar. "Manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do colega", diz o texto.
Em São Mateus, ele também era dono de uma loja de material hidráulico e elétrico. José Lúcio deixou a esposa e três filhos.
O corpo de José Lúcio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passou por perícia e foi liberado para os familiares na manhã deste sábado (10).
O corpo estava previsto para chegar em São Mateus às 17 horas, horário marcado para o início do velório. O sepultamento está previsto para o domingo (11), às 10h, no Cemitério Caminho da Paz.
Com informações de Vitor Ferri, do  g1 ES. 

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