Empresário do RJ estava no ES a trabalho quando morreu em acidente
O homem que morreu após o caminhão que ele estava dirigindo tombar na ES 117, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (13), é o empresário Junio Silva Tinoco, de 43 anos. Ele estava viajando a trabalho quando foi vítima do acidente, que aconteceu na localidade Serra da Aliança e deixou outras duas pessoas feridas.
Junio era dono de uma loja de móveis rústicos e churrasqueiras, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, conforme informações da InterTV, afiliada da TV Globo na cidade do Norte fluminense. Um amigo contou que o empresário sempre viajava para o Espírito Santo para entregar as mercadorias. O corpo será sepultado na tarde desta sexta-feira (14), no município onde ele morava.