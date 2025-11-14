Empresário do RJ estava no ES a trabalho quando morreu em acidente

O homem que morreu após o caminhão que ele estava dirigindo tombar na ES 117, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (13), é o empresário Junio Silva Tinoco, de 43 anos. Ele estava viajando a trabalho quando foi vítima do acidente, que aconteceu na localidade Serra da Aliança e deixou outras duas pessoas feridas.