Caminhão tomba e motorista morre em acidente na Serra da Aliança, no ES

Publicado em 13/11/2025 às 17h00
Caminhão capotou na ES 117, na Serra da Aliança, entre Muqui e Jerônimo Monteiro
Motorista morreu preso às ferragens após o acidente Crédito: Leitor A Gazeta

O motorista de um caminhão morreu preso às ferragens após o veículo tombar na ES 117, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (13). O acidente aconteceu na localidade conhecida como Serra da Aliança. Outras duas pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros, e foram socorridas pelo Samu/192 para um hospital.

O corpo do motorista, um homem que tinha 43 anos, foi levado pela Polícia Científica à  Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. O nome dele não foi divulgado. 

