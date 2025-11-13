Caminhão tomba e motorista morre em acidente na Serra da Aliança, no ES

O motorista de um caminhão morreu preso às ferragens após o veículo tombar na ES 117, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (13). O acidente aconteceu na localidade conhecida como Serra da Aliança. Outras duas pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros, e foram socorridas pelo Samu/192 para um hospital.