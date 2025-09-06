No RS

Empresário morre em acidente duas horas após comprar Porsche Cayman

Motorista perdeu o controle do automóvel, que saiu da rodovia na altura da cidade de Carazinho, no RS

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:38

O empresário Jonas Stefanello, 45, morreu nesta quinta-feira (4) após o carro que dirigia, um Porsche Cayman, sair da pista em uma rodovia federal entre os municípios de Carazinho e Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul.

Stefanello dirigia o veículo esportivo comprado cerca de duas horas antes na cidade de Rondinha. Ele estava sozinho no carro e seguia para Ibirubá, onde vivia, em um trajeto de cerca de 150 quilômetros.

Veículo dirigido pelo empresário Jonas Stefanello, 45, saiu da pista na altura da cidade de Carazinho (RS) - PRF-RS / Divulgação Crédito: PRF-RS / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o motorista perdeu o controle do automóvel, que saiu da pista da rodovia BR-386, na altura do município de Carazinho. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Jonas era proprietário de um conjunto de quadras esportivas em seis cidades da região para prática de padel, esporte com raquete parecido com o tênis. Ele havia completado 45 anos dois dias antes do acidente, e deixa uma filha de nove anos, além de pai, mãe e dois irmãos.

O empresário era filho do presidente da Coprel Cooperativa de Energia, Jânio Vital Stefanello. Em postagem nas redes sociais, a empresa lamentou a morte precoce de Jonas e prestou solidariedade à família.

O velório foi realizado nesta sexta-feira (5) na Casa Mortuária de Ibirubá.

