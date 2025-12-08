Home
>
Brasil
>
Empresário morre após ataque a tiros em carro no RJ

Empresário morre após ataque a tiros em carro no RJ

Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou; ele estava com o filho e a nora, ambos de 20 anos, e trafegava pela avenida Ayrton Senna

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:47

O empresário Marcos Vinicius Portugal Santos foi atingido por tiros enquanto dirigia em área nobre do Rio
O empresário Marcos Vinicius Portugal Santos foi atingido por tiros enquanto dirigia em área nobre do Rio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um empresário morreu após ser atacado a tiros enquanto dirigia na madrugada desta segunda-feira (8) na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou. Ele estava com o filho e a nora, ambos de 20 anos, e trafegava pela avenida Ayrton Senna, perto de um shopping na Barra. O suspeito que estava na garupa da moto efetuou os disparos, segundo a Polícia Militar. Imagens do veículo mostram que o para-brisa foi atingido por ao menos cinco tiros.

Recomendado para você

Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou; ele estava com o filho e a nora, ambos de 20 anos, e trafegava pela avenida Ayrton Senna

Empresário morre após ataque a tiros em carro no RJ

A distribuição será feita exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), onde o uso será ofertado gratuitamente

Vacina contra a dengue é registrada e será exclusiva do SUS no Brasil

O homem havia sido identificado pelos agentes após aparecer em vídeo de câmeras de segurança carregando peças para fora da unidade

Polícia prende um dos suspeitos de roubar obras de Matisse e Portinari em SP

O empresário foi socorrido em estado grave, mas não sobreviveu. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, para onde ele foi levado, informou que o paciente morreu no início da manhã. O filho foi ferido com um tiro de raspão, enquanto a namorada dele saiu ilesa. O advogado da família disse à reportagem que o jovem foi atendido em um hospital e já recebeu alta.

Marcos era empresário do ramo da aviação. Ainda segundo Sgarbi, ele era de Santa Catarina e estava no Rio de Janeiro em uma viagem. O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para apurar os fatos.

Leia mais

Imagem - Polícia prende um dos suspeitos de roubar obras de Matisse e Portinari em SP

Polícia prende um dos suspeitos de roubar obras de Matisse e Portinari em SP

Imagem - PMs são presos suspeitos de vazar informações de operações contra Comando Vermelho no RJ

PMs são presos suspeitos de vazar informações de operações contra Comando Vermelho no RJ

Imagem - Prefeitura de SP aciona Interpol para evitar que obras roubadas deixem o país

Prefeitura de SP aciona Interpol para evitar que obras roubadas deixem o país

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais