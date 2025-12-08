Home
>
Brasil
>
Sobrado desaba e deixa moradores feridos no RJ

Sobrado desaba e deixa moradores feridos no RJ

O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local e procura uma possível pessoa soterrada; o desabamento ocorreu por volta das 4h no imóvel, localizado na rua Tavares Bastos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:12

Bombeiros ainda trabalham no local, pois há uma possível pessoa soterrada
Bombeiros ainda trabalham no local, pois há uma possível pessoa soterrada Crédito: Divulgação/CBMERJ

A parte interna de um sobrado desabou na madrugada desta segunda-feira (8), no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, e deixou ao menos dezesseis moradores feridos. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local e procura uma possível pessoa soterrada. O desabamento ocorreu por volta das 4h no imóvel, localizado na rua Tavares Bastos. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a via está interditada na altura da rua Bento de Lisboa.

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local e procura uma possível pessoa soterrada; o desabamento ocorreu por volta das 4h no imóvel, localizado na rua Tavares Bastos

Sobrado desaba e deixa moradores feridos no RJ

Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou; ele estava com o filho e a nora, ambos de 20 anos, e trafegava pela avenida Ayrton Senna

Empresário morre após ataque a tiros em carro no RJ

A distribuição será feita exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), onde o uso será ofertado gratuitamente

Vacina contra a dengue é registrada e será exclusiva do SUS no Brasil

De acordo com moradores, a parte interna colapsou, apesar da fachada permanecer intacta. Na manhã desta segunda, alguns deles estavam sentados na calçada, ainda assustados com o ocorrido. Os feridos foram levados para hospitais da região. Além dos bombeiros, equipes da Defesa Civil e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão no local.

Leia mais

Imagem - Empresário morre após ataque a tiros em carro no RJ

Empresário morre após ataque a tiros em carro no RJ

Imagem - Polícia prende um dos suspeitos de roubar obras de Matisse e Portinari em SP

Polícia prende um dos suspeitos de roubar obras de Matisse e Portinari em SP

Imagem - PMs são presos suspeitos de vazar informações de operações contra Comando Vermelho no RJ

PMs são presos suspeitos de vazar informações de operações contra Comando Vermelho no RJ

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais