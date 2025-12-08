Destruição

Sobrado desaba e deixa moradores feridos no RJ

O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local e procura uma possível pessoa soterrada; o desabamento ocorreu por volta das 4h no imóvel, localizado na rua Tavares Bastos

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:12

Bombeiros ainda trabalham no local, pois há uma possível pessoa soterrada Crédito: Divulgação/CBMERJ

A parte interna de um sobrado desabou na madrugada desta segunda-feira (8), no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, e deixou ao menos dezesseis moradores feridos. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local e procura uma possível pessoa soterrada. O desabamento ocorreu por volta das 4h no imóvel, localizado na rua Tavares Bastos. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a via está interditada na altura da rua Bento de Lisboa.

De acordo com moradores, a parte interna colapsou, apesar da fachada permanecer intacta. Na manhã desta segunda, alguns deles estavam sentados na calçada, ainda assustados com o ocorrido. Os feridos foram levados para hospitais da região. Além dos bombeiros, equipes da Defesa Civil e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão no local.

