Home
>
Brasil
>
PMs são presos suspeitos de vazar informações de operações contra Comando Vermelho no RJ

PMs são presos suspeitos de vazar informações de operações contra Comando Vermelho no RJ

Até o momento, dois sargentos da Polícia Militar foram presos; o sargento do Bope apontado como informante da cúpula do Comando Vermelho está entre os presos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:16

Polícia Federal cumpre nesta segunda-feira (8) 11 mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de vazar informações sobre operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Até o momento, dois sargentos da Polícia Militar foram presos. O sargento do Bope apontado como informante da cúpula do Comando Vermelho está entre os presos. O militar, que não teve o nome divulgado, é o responsável pela escalação das equipes que participam das operações.

Recomendado para você

A Interpol possui um aplicativo e um banco de dados global para auxiliar na busca e recuperação de obras de arte roubadas

Prefeitura de SP aciona Interpol para evitar que obras roubadas deixem o país

Até o momento, dois sargentos da Polícia Militar foram presos; o sargento do Bope apontado como informante da cúpula do Comando Vermelho está entre os presos

PMs são presos suspeitos de vazar informações de operações contra Comando Vermelho no RJ

Antes apenas motoristas CDE faziam, agora motoristas A e B (moto e carro) também deverão se submeter.

Quais drogas o exame toxicológico para obter CNH detecta? Como é o teste?

A Operação Tredo tem objetivo de desarticular núcleo de agentes de segurança pública integrantes de uma das maiores facções criminosas do RJ. O cumprimento dos mandados visa o aprofundamento das investigações, buscando identificar outros integrantes da facção criminosa que estejam infiltrados na estrutura estatal.

A investigação identificou que policiais militares repassavam informações a lideranças do Comando Vermelho. Agentes forneciam detalhes sobre operações policiais planejadas para comunidades sob domínio da facção criminosa, com o objetivo de frustrar a atuação dos órgãos de segurança nessas áreas. "Tal conduta permitia que os criminosos se organizassem previamente contra ações legítimas das forças policiais", afirmou a PF em nota. Foram apreendidos três veículos e aparelhos celulares dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início há mais de um ano, em outra operação da Polícia Federal. Em 2024, uma apuração da PF identificou a atuação de um militar da Marinha do Brasil no fornecimento de drones e no treinamento de integrantes do Comando Vermelho para utilização desse equipamento. A troca de informações foi autorizada judicialmente no âmbito da Operação Buzz Bomb, deflagrada pela PF em setembro de 2024.

Com as informações obtidas, foi realizada nova investigação que identificou os PMs que repassavam informações a lideranças da organização criminosa. A PF informou ainda que o termo que dá nome à operação, "Tredo", significa traidor, aquele que rompe a confiança de outrem agindo com falsidade e deslealdade.

Leia mais

Imagem - Criminosos roubam obras de Matisse e Portinari da Biblioteca Mário de Andrade

Criminosos roubam obras de Matisse e Portinari da Biblioteca Mário de Andrade

Imagem - Quais drogas o exame toxicológico para obter CNH detecta? Como é o teste?

Quais drogas o exame toxicológico para obter CNH detecta? Como é o teste?

Imagem - Diretora de creche é presa suspeita de torturar alunos no RJ

Diretora de creche é presa suspeita de torturar alunos no RJ

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais