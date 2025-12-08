Novas regras

Quais drogas o exame toxicológico para obter CNH detecta? Como é o teste?

Antes apenas motoristas CDE faziam, agora motoristas A e B (moto e carro) também deverão se submeter.

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:35

Exame toxicológico será exigido para quem vai tirar a primeira habilitação Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil

Com as novas regras que simplificam obter uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mudaram as exigências sobre o exame toxicológico. Agora, novas categorias devem fazer o teste e ela passa a abranger

Antes apenas motoristas CDE faziam, agora motoristas A e B (moto e carro) também deverão se submeter. O presidente Lula havia vetado as exigências nas categorias A e B, porém o Congresso Nacional derrubou. A exigência para condutores A e B é apenas para a primeira habilitação.

Exame toxicológico usa materiais biológicos para detectar uso de drogas nos últimos 90 dias. O comum é que sejam usadas amostras de cabelo, pelo ou unhas para o procedimento.

Quais drogas são detectadas no exame toxicológico? Anfetaminas (MDMA, metanfetamina), mazindol (inibidor de apetite), maconha (canibinoides), cocaína, opiáceos (morfina codeína e heroína). A lista completa das substâncias e dos locais credenciados para exame toxicológico ficam no site do Ministério dos Transportes.

Quem testar positivo para as substâncias, não conseguirá obter a CNH. O exame tenta pegar quem faz uso frequente das substâncias, não o uso pontual. Além disso, ao ser reprovado, a pessoa poderá esperar um tempo, refazer o exame e caso itens não sejam encontrados, poderá pegar a carteira de habilitação.

