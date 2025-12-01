Home
Contran acaba com obrigação de aulas em autoescola para tirar CNH

Objetivo da medida, segundo governo, é reduzir custos para a obtenção do documento; decisão foi tomada de forma unânime

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:58

BRASÍLIA - O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou uma resolução, nesta segunda-feira (1º), que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para a prova de carteira de motorista.

A decisão foi tomada por unanimidade e a resolução passará a valer com a publicação no Diário Oficial da União.

CNH Social
2,5 mil pessoas terão a oportunidade de ingressar em uma autoescola e tirar a habilitação por meio da 3ª fase do CNH Social Crédito: Divulgação/Shutterstock

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, continuará sendo exigida aprovação nas provas teórica e prática.

O fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a obtenção da CNH é uma bandeira do ministro dos Transportes, Renan Filho. A medida faz parte de um plano para reduzir o custo e as exigências para a emissão do documento.

