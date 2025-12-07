Em São Paulo

Criminosos roubam obras de Matisse e Portinari da Biblioteca Mário de Andrade

Segundo a Prefeitura de SP, as gravuras têm apólice de seguro vigente e o local dispõe de sistema de câmeras de segurança; nenhum suspeito foi preso

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 16:42

Obras da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade" foi alvo dos criminosos Crédito: Instagram/Reprodução

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo informou que 13 obras de arte foram roubadas neste domingo (7) da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). O local passa ainda por perícia da Polícia Civil.

Dentre elas, estão oito gravuras de Henri Matisse e cinco gravuras de Candido Portinari, da obra "Menino de Engenho".

A gestão municipal ainda afirma que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente, e que o local dispõe de equipe de vigilância, sistema de câmeras de segurança. "Todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais."

Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens armados entraram no local por volta das 10h, renderam os seguranças, levaram as obras e fugiram. Ainda de acordo com a PM, ninguém ficou ferido. A polícia faz buscas na região para localizar os suspeitos.

Foto da parede da Biblioteca Mário de Andrade sem as obras que foram roubadas Crédito: PM-SP/Divulgação

Inaugurada em 1926 como Biblioteca Municipal de São Paulo, a Mário de Andrade é a segunda maior do Brasil, atrás apenas da Biblioteca Nacional. Em 1960, recebeu o nome em homenagem ao famoso escritor que criou em 1935 o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo.

O prédio na Rua da Consolação foi construído e inaugurado pelo Prefeito Prestes Maia e é considerado um marco do estilo Art Déco na capital paulista. O edifício foi tombado em 1992 pelo município. Em 2007, a Mario de Andrade passou por uma grande reforma. Foi reaberta ao público em janeiro de 2011. A biblioteca tem um acervo de 327 mil livros, dos quais 51 mil são considerados raros.

