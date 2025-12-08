Após identificação

Polícia prende um dos suspeitos de roubar obras de Matisse e Portinari em SP

O homem havia sido identificado pelos agentes após aparecer em vídeo de câmeras de segurança carregando peças para fora da unidade

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:21

Imagens mostram homens com quadros roubados Crédito: Divulgação/Smart Sampa

A polícia prendeu um dos suspeitos de participação no roubo de obras de arte da biblioteca municipal Mário de Andrade, na região central de São Paulo, ocorrido no domingo (7). O homem havia sido identificado pelos agentes após aparecer em vídeo de câmeras de segurança carregando peças para fora da unidade.

Ao todo, foram 13 obras de arte roubadas -oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari- que fazem parte do acervo municipal e integravam a exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", encerrada também no domingo. O caso é investigado pela 1ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).

Imagens do roubo

As imagens mostram o momento em que os homens descem de uma van estacionada e caminham pela rua João Adolfo, nas proximidades da biblioteca. Eles olham para os lados como se checassem a movimentação ao redor. No vídeo, é possível ver que um deles, de camiseta clara, pega gravuras que estavam na van estacionada e caminha pela rua. O outro, de roupa escura, sai do veículo com algo parecido com um papel na mão.

O homem de camiseta clara carrega as obras maiores. As imagens mostram que ele as coloca no chão, encostadas em um muro e ao lado de uma pilha de lixo. Depois, sai apressado. Enquanto isso, o outro suspeito, de blusa escura, passa ao lado e segue em frente. Após parte das obras serem deixadas no chão, as imagens são interrompidas e não é possível saber se elas foram resgatadas por alguém ou se o próprio suspeito voltou para buscá-las.

Obras da exposição "Fotografia e vanguarda do MAM São Paulo", que foi alvo dos criminosos neste domingo (7), na Biblioteca Mário de Andrade. Crédito: Instagram/Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta