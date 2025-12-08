Câmeras flagraram

Polícia identifica suspeito de participação no roubo de obras em SP

A identidade do suspeito ainda não foi divulgada, mas ele aparece nas imagens de câmeras de segurança carregando as obras para fora da biblioteca

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:41

A Polícia Civil de São Paulo identificou um dos suspeitos de envolvimento no roubo de obras de arte da biblioteca municipal Mário de Andrade, na Consolação, região central da capital paulista, no domingo (7). A identidade do suspeito ainda não foi divulgada, mas ele aparece nas imagens de câmeras de segurança carregando as obras para fora da biblioteca. O caso é investigado pela 1ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas). O veículo utilizado na fuga foi localizado, apreendido e encaminhado para perícia técnica. As investigações continuam para identificar o segundo envolvido e localizar as obras roubadas.

As gravuras levadas são assinadas pelo francês Henri Matisse e pelo brasileiro Candido Portinari. Parte da fuga dos suspeitos foi registrada por câmeras do Smart Sampa, o programa de monitoramento da prefeitura. As imagens mostram o momento em que os homens descem de uma van estacionada e caminham pela rua João Adolfo, nas proximidades da biblioteca. Eles olham para os lados como se checassem a movimentação ao redor.

No vídeo, é possível ver que um deles, de camiseta clara, pega gravuras que estavam na van estacionada e caminha pela rua. O outro, de roupa escura, sai do veículo com algo parecido com um papel na mão. O homem de camiseta clara carrega as obras maiores. As imagens mostram que ele as coloca no chão, encostadas em um muro e ao lado de uma pilha de lixo. Depois, sai apressado. Enquanto isso, o outro suspeito, de blusa escura, passa ao lado e segue em frente.

Imagens mostram homens com quadros roubados Crédito: Divulgação/Smart Sampa

Após parte das obras serem deixadas no chão, as imagens são interrompidas e não é possível saber se elas foram resgatadas por alguém ou se o próprio suspeito voltou para buscá-las.

O roubo aconteceu por volta das 10h deste domingo (7). Dois homens armados levaram oito gravuras de Matisse, que fazem parte do livro "Jazz", e cinco de Portinari, que ilustram a obra "Menino de Engenho", de José Lins do Rego, com edição lançada em 1959 pela Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. As obras roubadas faziam parte da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", que aborda a formação da arte moderna no Brasil, com entrada gratuita e encerramento marcado para este domingo.

Os ladrões renderam uma segurança, que estaria desarmada, e um casal que visitava a exposição. Eles usaram uma sacola de lona para levar as obras de arte e fugiram pela porta principal, em direção ao metrô Anhangabaú.

