Aumento do Transcol e do aquaviário passa a valer neste domingo (11)

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:32
O aumento das passagens do Sistema Transcol e do transporte aquaviário já está valendo neste domingo (11). Com o reajuste de 4,08% aprovado pelo Conselho Tarifário — formado por representantes do governo do Espírito Santo, das empresas operadoras e membros da sociedade civil — na sexta-feira (9), a tarifa passa de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, o valor cobrado será de R$ 4,50.
No contrato de concessão do Transcol, está definido que os reajustes são anuais, e a tarifa é calculada por meio de uma fórmula paramétrica, que inclui custos com mão de obra, diesel, veículos, além da variação da inflação e do salário, por exemplo.
Em um relatório obtido por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) pontua que, mesmo com o novo reajuste, a tarifa paga pelos usuários será uma das menores entre as principais regiões metropolitanas do país. Com exceção de São Paulo e Belo Horizonte, que já apresentam valores definidos para o ano de 2026, as demais localidades estão sujeitas a reajustes ao longo deste ano, o que pode ampliar ainda mais essa diferença.
