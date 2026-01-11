Transporte público

Aumento do Transcol e do aquaviário passa a valer neste domingo (11)

Reajuste de 4,08% nas tarifas foi definido na sexta-feira (9) com passagens a R$ 5,10 de segunda a sábado e R$ 4,50 aos domingos e feriados

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:32

Passagens do Sistema Transcol vai subir em 2026 Crédito: Carlos Alberto Silva

O aumento das passagens do Sistema Transcol e do transporte aquaviário já está valendo neste domingo (11). Com o reajuste de 4,08% aprovado pelo Conselho Tarifário — formado por representantes do governo do Espírito Santo, das empresas operadoras e membros da sociedade civil — na sexta-feira (9), a tarifa passa de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, o valor cobrado será de R$ 4,50.

Como ficam os valores

Durante a semana: de R$ 4,90 para R$ 5,10 (variação de 4,08%)

Domingos e feriados: de R$ 4,30 para R$ 4,50 (variação de 4,56%)

Bike GV: de R$ 2,45 para R$ 2,55 (variação de 4,08%)

No contrato de concessão do Transcol, está definido que os reajustes são anuais, e a tarifa é calculada por meio de uma fórmula paramétrica, que inclui custos com mão de obra, diesel, veículos, além da variação da inflação e do salário, por exemplo.

Leia mais Sistema Transcol vai ganhar 234 novos ônibus em 2026

Em um relatório obtido por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) pontua que, mesmo com o novo reajuste, a tarifa paga pelos usuários será uma das menores entre as principais regiões metropolitanas do país. Com exceção de São Paulo e Belo Horizonte, que já apresentam valores definidos para o ano de 2026, as demais localidades estão sujeitas a reajustes ao longo deste ano, o que pode ampliar ainda mais essa diferença.

Transcol (Grande Vitória), a partir do dia 11 de janeiro de 2026: R$ 5,10

Salvador (reajustado em 2024): R$ 5,20

Natal (reajustado em 2024): R$ 5,20

Rio de Janeiro (reajustado em 2025): R$ 5,95

Curitiba (reajustado em 2024): R$ 6,00

São Paulo (reajustado em 2026): R$ 6,35

Florianópolis (reajustado em 2025): R$ 6,50

Belo Horizonte (reajustado em 2026): R$ 8,95

Porto Alegre (reajustado em 2025): R$ 10,10

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta