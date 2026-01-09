Home
Passagens do Transcol e do aquaviário sobem para R$ 5,10 na Grande Vitória

Tarifa aos domingos passou para R$ 4,50 e reajuste começa a valer já no próximo domingo (11); valor de R$ 5,10 é para passagens de segunda-feira a sábado

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:13

Ônibus do Sistema Transcol
Passagens do Sistema Transcol vai subir em 2026 Crédito: Carlos Alberto Silva

Os usuários do Sistema Transcol e do transporte aquaviário vão pagar mais caro pelas passagens a partir deste domingo (11). A tarifa terá reajuste de 4,08%, passando de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado, enquanto, aos domingos, o valor será de R$ 4,50. A proposta foi aprovada pelo Conselho Tarifário — formado por representantes do governo do Estado, das empresas operadoras e membros da sociedade civil — nesta sexta-feira (9).

Passagens do Transcol e do aquaviário sobem para R$ 5,10 na Grande Vitória

No contrato de concessão do Transcol, está definido que os reajustes são anuais, e a tarifa é calculada por meio de uma fórmula paramétrica, que inclui custos com mão de obra, diesel, veículos, além da variação da inflação e do salário, por exemplo.

Como ficam as tarifas 

  • Durante a semana: de R$ 4,90 para R$ 5,10 (variação de 4,08%)
  • Domingos e feriados: de R$ 4,30 para R$ 4,50 (variação de 4,56%)
  • Bike GV: de R$ 2,45 para R$ 2,55 (variação de 4,08%) 

Em um relatório obtido por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) pontua que, mesmo com o novo reajuste, a tarifa paga pelos usuários será uma das menores entre as principais regiões metropolitanas do país. Com exceção de São Paulo e Belo Horizonte, que já apresentam valores definidos para o ano de 2026, as demais localidades estão sujeitas a reajustes ao longo deste ano, o que pode ampliar ainda mais essa diferença.

  • Transcol (Grande Vitória), a partir do dia 11 de janeiro de 2026: R$ 5,10
  • Salvador (reajustado em 2024): R$ 5,20
  • Natal (reajustado em 2024): R$ 5,20
  • Rio de Janeiro (reajustado em 2025): R$ 5,95
  • Curitiba (reajustado em 2024): R$ 6,00
  • São Paulo (reajustado em 2026): R$ 6,35
  • Florianópolis (reajustado em 2025): R$ 6,50
  • Belo Horizonte (reajustado em 2026): R$ 8,95
  • Porto Alegre (reajustado em 2025): R$ 10,10

