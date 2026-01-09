Passagens do Transcol e do aquaviário sobem para R$ 5,10 na Grande Vitória

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:13
Os usuários do Sistema Transcol e do transporte aquaviário vão pagar mais caro pelas passagens a partir deste domingo (11). A tarifa terá reajuste de 4,08%, passando de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado, enquanto, aos domingos, o valor será de R$ 4,50. A proposta foi aprovada pelo Conselho Tarifário — formado por representantes do governo do Estado, das empresas operadoras e membros da sociedade civil — nesta sexta-feira (9).
No contrato de concessão do Transcol, está definido que os reajustes são anuais, e a tarifa é calculada por meio de uma fórmula paramétrica, que inclui custos com mão de obra, diesel, veículos, além da variação da inflação e do salário, por exemplo.
Em um relatório obtido por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) pontua que, mesmo com o novo reajuste, a tarifa paga pelos usuários será uma das menores entre as principais regiões metropolitanas do país. Com exceção de São Paulo e Belo Horizonte, que já apresentam valores definidos para o ano de 2026, as demais localidades estão sujeitas a reajustes ao longo deste ano, o que pode ampliar ainda mais essa diferença.
