Sistema Transcol vai ganhar 234 novos ônibus em 2026

Modelo de ônibus elétrico que será incorporado ao Sistema Transcol em 2026 Crédito: Secom-ES/Divulgação

O Sistema Transcol vai ganhar 234 novos ônibus até o fim de 2026. O objetivo do governo do Estado é aumentar o percentual de renovação da frota, hoje em 70%, e diminuir a idade média dos veículos utilizados no transporte público na Região Metropolitana. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, nesta sexta-feira (9), durante coletiva de imprensa na qual foi anunciada a nova tarifa do modal.

A expectativa do Estado é receber:

50 ônibus elétricos

100 ônibus movidos a gás e biometano

84 ônibus Euro 6 (motor a diesel menos poluente)

Nesta sexta-feira (9), foi anunciada a nova tarifa que os usuários do Sistema Transcol e do transporte aquaviário pagarão a partir de domingo (11). Com reajuste de 4,08%, as passagens saem de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado, enquanto, aos domingos, o valor será de R$ 4,50. A proposta foi aprovada pelo Conselho Tarifário — formado por representantes do governo do Estado, das empresas operadoras e membros da sociedade civil.