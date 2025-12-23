Efeitos das mudanças climáticas no ES: quem não está se preparando está atrasado

Obras do Fundo Cidades - adaptação dos municípios às mudanças climáticas - Bacia de contenção de enxurradas em São José do Calçado. Crédito: SEG/Divulgação

Em pleno 2025, meias palavras não são mais convenientes diante do que se testemunha no planeta: com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, já faz tempo que governantes que fazem o dever de casa e se preparam para enfrentar o problema estão fazendo o que se espera deles. As palavras devem ser seguidas de ação. E não há tempo a perder.



A divulgação, pelo governo do Estado, de um portal que mostra o status das ações para enfrentar as mudanças climáticas nos 78 municípios capixabas acaba servindo como uma bússola para a população. A pontuação constrói um ranking, no qual as cidades são avaliadas em dimensões que vão da resiliência hidrogeológica (que mede a exposição e vulnerabilidade do território a riscos hídricos e geológicos) ao alerta, prevenção e capacidade de resposta aos desastres e à proteção de ecossistemas naturais.

Ainda são avaliadas a governança, com a capacidade administrativa do município de planejar e implementar essas políticas ambientais, desenvolvimento econômico e bem-estar social, escolas seguras e recursos de saúde, além de educação e conscientização. Em suma, todo o ambiente socioeconômico, institucional, ambiental, além da própria infraestrutura urbana. Quem cumpre esses requisitos, está pelo menos no caminho certo.

Prefeitos, vereadores, assimo como governo estadual e Assembleia Legislativa, precisam ter entranhada a noção de que não existe mais surpresa: é preciso um olhar antecipado para o que pode acontecer, com um mapeamento dos riscos e o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção concretas, que saiam do papel antes das catástrofes. Vale repetir que não é questão de se, é questão de quando. Planejar é reduzir as vulnerabilidades e salvar vidas.

O verão está aí, com um regime de chuvas que costuma provocar tragédias ano após ano. Não se pode contar com a sorte, os investimentos na prevenção das catástrofes ambientais daqui para frente serão contínuos, a cultura da contingência precisa ser consolidada. Quem não está se preparando está atrasado.

