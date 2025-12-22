Contorno de Jacaraípe é mobilidade e estratégia de desenvolvimento

Contorno de Jacaraípe, na Serra. Crédito: Governo do ES

A inauguração do Contorno de Jacaraípe — novo trecho da rodovia ES 115 — no último dia 13 tem muitas razões para ser celebrada. Os 8,5 quilômetros de rodovia que conectam os bairros de Jacaraípe e Nova Almeida foram construídos para absorver o trânsito pesado da ES 010, que agora poderá ser mais usada para o trânsito interno e turístico.

A ampliação viária, com mais opções de locomoção entre um ponto e outro, tem impacto inegável na qualidade de vida de quem transita pelo local. Reduz o volume de veículos, agiliza as viagens e garante mais segurança. Com o Espírito Santo apostando cada vez no turismo para superar as perdas fiscais da reforma tributária, o investimento em rodovias é estratégico. As regiões da Serra e de Aracruz podem se fortalecer como destinos ainda mais procurados.

Mas o Contorno de Jacaraípe também é estratégico para o desenvolvimento logístico. Está previsto um projeto para uma segunda etapa da infraestrutura, ligando Nova Almeida ao complexo portuário de Aracruz, alvo de investimentos públicos e privados para se consolidar como um hub.

Uma conexão que será fundamental para o Parklog, programa estruturante que envolve dez municípios, incluindo Aracruz e Serra, e almeja ser uma plataforma logística de padrão internacional. É importante pensar grande, mas para ter resultados é preciso também investir. Rodovias modernas, pensadas para o transporte de cargas, são fundamentais para a competitividade do Espírito Santo no comércio exterior.

Por tudo isso, o Contorno de Jacaraípe é muito mais do que uma nova via ligando dois bairros importantes da Serra, o que vai facilitar muito a rotina dos moradores. É parte de um projeto maior de infraestrutura, conectando a Região Metropolitana com uma região prontuária em franca expansão. É um novo caminho para o futuro.

