Interdição de ferrovia em Aracruz passou dos limites

Ramal Piraqueaçu, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, está fechado desde o dia 22 de outubro. Crédito: A Gazeta

Com o ramal Piraqueaçu, que liga a Estrada de Ferro Vitória-Minas aos portos de Aracruz, interditado por um grupo de indígenas da aldeia Corrego D'Ouro há mais de 50 dias, está exposta a vulnerabilidade desse importante eixo logístico para o Espírito Santo. E isso no momento em que estão sendo celebrados investimentos que vão potencializar o setor na região de Barra do Riacho: a ZPE (Zona de Processamento de Exportação) e o Parklog.

Sem segurança jurídica, a competitividade fica insustentável. A economia capixaba perde, a população também. É inadmissível que um grupo de indígenas, mesmo que as reivindicações em relação à tragédia de Mariana sejam válidas, consiga parar por tanto tempo uma ferrovia fundamental para o transporte de cargas para os portos de Aracruz.

É simplesmente o modal preferencial de carga, com os impactos já superando os R$ 200 milhões, de acordo com o setor empresarial, que está trabalhando em modo contingencial desde então.

E, o pior, sem que qualquer mobilização estatal e empresarial tenha sido capaz de acabar com o impasse até agora. Em outubro, a própria Vale, autora da ação de reintegração de posse decidida em seu favor na Justiça Federal, mudou de postura e fez o pedido de suspensão da decisão para "viabilizar o diálogo nesse período, comprometendo-se a informar a este Juízo, em até 15 dias, sobre o êxito ou não das negociações para desocupação voluntária da linha férrea". Nada mudou, desde então.

Nesta quinta-feira (11), o governador Renato Casagrande acionou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, pedindo providências sobre o caso. A promessa é de que uma equipe de Brasília virá ao Estado para resolver o problema. Estamos aguardando.

O impasse atual ganha destaque por estar se prolongando por tempo demais, mas o fato é que o ramal que carrega tanta relevância para o transporte de cargas no Estado não pode permanecer sujeito à chantagem, sendo constantemente fechado em protestos, sem algum nível de garantia jurídica para que o ambiente de negócios não seja afetado. O que não pode ocorrer é tanta morosidade de quem deveria estar agindo faz tempo para solucionar esse grave problema.

A Gazeta integra o Saiba mais