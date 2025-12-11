STF: códigos de conduta não fazem mal a ninguém

Um código de conduta seria um banho de transparência, criando regras sobre o que podem ou não fazer — como nos casos das palestras pagas — e tornando-as públicas

Publicado em 11/12/2025 às 01h00
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF). Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF

Já faz algum tempo que ambientes corporativos sérios passaram a investir em compliance,  com códigos de conduta e comportamento que devem ser seguidos por funcionários e colaboradores. Assim como as categorias profissionais (médicos, psicólogos, advogados, jornalistas...) têm seus códigos de ética. Seguir essas regras é a regra (ou pelo menos deveria ser) para muita gente.

Se o ditado diz que "à mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta",  é porque uma imagem desfocada pode destruir uma reputação. Um ministro do Supremo que viaja  em um avião particular no qual também estava o advogado de um processo sob sua relatoria é uma imagem embaçada. Não somente para o ministro, mas para a Corte. E a Justiça não pode ser maculada.

Antes mesmo do episódio, o ministro Edson Fachin, que assumiu a presidência do STF em setembro, já manifestava na posse a intenção de criar um código de conduta para integrantes da Corte e de tribunais superiores, inspirando-se nas regras do Tribunal Constitucional Alemão. 

"Responder ao chamado da magistratura é abraçar um ofício que exige tanto conhecimento técnico e equilíbrio, quanto firmeza moral, espírito público e um profundo compromisso com os princípios mais elevados da moralidade e de uma sociedade justa, livre e solidária", disse em seu discurso de posse.

O colunista Elio Gaspari, do jornal o Globo, sinalizou que a empreitada não deve ser fácil. "Se o ministro Edson Fachin conseguir que seus colegas aceitem se submeter a um código de conduta, terá marcado sua passagem pela presidência do Supremo Tribunal Federal." 

O Supremo enfrenta as contradições do protagonismo adquirido, sobretudo nos últimos 20 anos. Foi decisivo quando o país mais precisou, mas vê crescer as críticas às decisões na base das canetadas. A blindagem imposta por Gilmar Mendes é o fato mais recente, e já houve recuo. Quando um ministro aparece envolvido em um escândalo ético, é o Supremo como um todo que paga a conta. É necessária uma baliza ética para a conduta dos ministros.

Um código de conduta seria um banho de transparência, criando regras sobre o que podem ou não fazer — como nos casos das palestras pagas — e tornando-as públicas. Um ministro do STF, ao escolher assumir essa posição, precisa ter internalizado que há escolhas pessoais que precisam ser deixadas para trás.  Nessa posição, passa a ser representante da instância máxima da Justiça brasileira. E precisa se comportar de acordo.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Auxílio-feira e tudo que envolve dinheiro público: papel da imprensa é vasculhar mesmo
Onde estão os homens?
Bikes elétricas: até os roubos e os furtos estão acelerados no ES
Combate a crimes eleitorais começa muito antes de uma eleição
O copo meio cheio e o copo meio vazio da redução da pobreza no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
STF Comportamento

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.