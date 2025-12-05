Combate a crimes eleitorais começa muito antes de uma eleição

Urna eletrônica. Crédito: Shutterstock

Nem por isso deixam de ser graves as denúncias de transferência ilegal de títulos de eleitores em troca de benefícios, o que motivou a operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (4). Não há ainda muitas informações, nem mesmo quem eram os alvos, mas a PF informou que foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências no município e nas cidades de Guaçuí, Alegre e Vila Velha. Não houve prisões.

Movimentações suspeitas com a finalidade de fraudar o processo eleitoral devem mesmo ser alvo de apuração, e municípios com uma população tão pequena quanto Divino de São Lourenço não podem escapar dessa regra e ficar de fora do campo de visão das autoridades. É quando há sombras que os crimes se proliferam.

Não se sabe ainda como funcionaria o esquema ilegal, mas a transferência de títulos com favorecimentos como moeda de troca é um clientelismo que já passou da hora de ser erradicado do país. Quanto mais fiscalização, menores são as chances de se consolidar. É a própria democracia que se fortalece quando as instituições se mostram presentes, mesmo em municípios com um eleitorado diminuto.

O ano de 2026 terá mais uma jornada eleitoral, com a escolha de deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente. Mas o enfrentamento dos possíveis crimes eleitorais, para ser efetivo, tem de ser permanente, não somente em anos eleitorais. As denúncias de corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e transferência irregular de eleitores investigados por esta operação da PF ajudam a combater tudo o que possa violar a integridade eleitoral e a manter a credibilidade do pleito, o que é essencial para a saúde democrática do país.

A Gazeta integra o Saiba mais