Radares voltam a funcionar em Vila Velha, para o bem de todos

Radares e limite de velocidade no trânsito de Vila Velha. Crédito: Rodrigo Gomes

Radares seriam realmente desnecessários se os condutores de veículos respeitassem os limites de velocidade e os semáforos, mas o que se testemunha diariamente é o oposto disso. Os abusos e as infrações nas ruas já bastam para derrubar qualquer argumento de quem acredita que os equipamentos existem para alimentar a tal indústria da multa. É como se o trânsito fosse o Jardim do Éden, sem pecados. Infelizmente, o melhor freio para tanta imprudência ainda é a punição.

Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica – limite 60 km/h;

Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica – limite 60 km/h;

Rua Luciano das Neves x Rua Europa, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 50 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde, no Centro – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Avenida Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim, em Itapuã – único local que permanece com limite 40 km/h.

Também ficou estabelecido que não serão aplicadas multas por avanço de semáforo ou se o condutor parar sobre a faixa de pedestres durante a madrugada, entre 23h e 5h. A reclamação dos motoristas dizia respeito à segurança, o que passou a ser uma alegação justa diante dos índices de criminalidade. Não dá para parar e correr o risco de ser roubado.

Mas o excesso de velocidade, mesmo nesse horário, continua passível de multa. E essa ressalva é muito importante, porque é na calada da madrugada que muitos motoristas aproveitam a pista livre para pisar no acelerador. A fiscalização dos radares é a forma mais eficiente de fazê-los pensarem duas vezes antes de cometer a infração.

Vale lembrar que em apenas um mês de funcionamento, antes da suspensão dos radares, foram 16 mil multas aplicadas, o equivalente a 0,4% dos veículos que transitaram pelos pontos fiscalizados no período. "Sabe quantos acidentes registramos desde que os radares foram instalados? Nenhum. E sabe qual era a média antes? Um por dia! Foram quase mil acidentes só nesses trechos nos últimos dois anos", disse o prefeito Arnaldinho Borgo, na ocasião. Contra dados, não há argumentos: a volta dos radares é para o bem de todos.

A Gazeta integra o Saiba mais