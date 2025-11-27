Madrugada livre

Novos radares em Vila Velha não vão multar por avanço de sinal das 23h às 5h

Também não haverá penalidade se o motorista parar sobre a faixa de pedestres durante esse período; a velocidade, no entanto, se excedida pelo condutor continuará resultando em multa

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:59

Novos radares não vão multar avanço de sinal das 23h às 5h Crédito: Danilo Martins/Prefeitura de Vila Velha

Após polêmica e suspensão, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que os novos radares, que começam a operar a partir da próxima segunda-feira (1º), não vão aplicar multas por avanço de semáforo ou se o condutor parar sobre a faixa de pedestres durante a madrugada, entre 23h e 5h. A velocidade, no entanto, se excedida pelo condutor continuará sendo processada e resultando em multa. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (27), dois dias após o município ser procurado por A Gazeta com o questionamento.

Em publicações no Instagram de A Gazeta sobre o tema, motoristas reclamaram sobre a insegurança por terem que ficar com o veículo parado no momento em que as ruas estão desertas. A infração, considerada gravíssima, penaliza o motorista com sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

O funcionamento dos novos equipamentos em Vila Velha estava suspenso desde o dia 21 de outubro, medida adotada pelo prefeito Arnaldinho Borgo devido à insatisfação com a quantidade de multas emitidas. Juntamente com as multas por excesso de velocidade, a penalização por avanço de semáforo foi uma das principais infrações identificadas no período em que os radares estavam operando, segundo informações divulgadas pelo município. Ao todo, 16 mil infrações foram registradas entre os dias 10 de setembro e 21 de outubro.

Velocidades e localizações

Cinco radares serão de 60 km/h e um permanecerá de 40 km/h (confira localização abaixo). Nos últimos dias, os equipamentos estavam funcionando de forma educativa, mas agora vão voltar a aplicar multas para o motorista que cometer infração.

Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica – limite 60 km/h

Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica – limite 60 km/h

Rua Luciano das Neves x Rua Europa, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 50 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde, no Centro – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Avenida Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim, em Itapuã – único local que permanece com limite 40 km/h.

Infrações

Exceder a velocidade gera multa conforme o percentual acima do limite:

Até 20%: infração média – 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

De 20% a 50%: infração grave – 5 pontos na CNH e multa de 195,23

Acima de 50%: infração gravíssima (3x) – 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

Avanço de Sinal Vermelho: Infração gravíssima - 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

Parada sobre a faixa de pedestres: Infração média - 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16



