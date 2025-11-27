Novos radares em Vila Velha não vão multar por avanço de sinal das 23h às 5h

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:59
Após polêmica e suspensão, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que os novos radares, que começam a operar a partir da próxima segunda-feira (1º), não vão aplicar multas por avanço de semáforo ou se o condutor parar sobre a faixa de pedestres durante a madrugada, entre 23h e 5h. A velocidade, no entanto, se excedida pelo condutor continuará sendo processada e resultando em multa. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (27), dois dias após o município ser procurado por A Gazeta com o questionamento.
Em publicações no Instagram de A Gazeta sobre o tema, motoristas reclamaram sobre a insegurança por terem que ficar com o veículo parado no momento em que as ruas estão desertas. A infração, considerada gravíssima, penaliza o motorista com sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47.
O funcionamento dos novos equipamentos em Vila Velha estava suspenso desde o dia 21 de outubro, medida adotada pelo prefeito Arnaldinho Borgo devido à insatisfação com a quantidade de multas emitidas. Juntamente com as multas por excesso de velocidade, a penalização por avanço de semáforo foi uma das principais infrações identificadas no período em que os radares estavam operando, segundo informações divulgadas pelo município. Ao todo, 16 mil infrações foram registradas entre os dias 10 de setembro e 21 de outubro.
Cinco radares serão de 60 km/h e um permanecerá de 40 km/h (confira localização abaixo). Nos últimos dias, os equipamentos estavam funcionando de forma educativa, mas agora vão voltar a aplicar multas para o motorista que cometer infração.
Exceder a velocidade gera multa conforme o percentual acima do limite:
Avanço de Sinal Vermelho: Infração gravíssima - 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.
Parada sobre a faixa de pedestres: Infração média - 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16
