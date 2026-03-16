Motociclista morre em acidente na ES 165 em Conceição do Castelo
Publicado em 16/03/2026 às 13h17
Um homem de 37 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que pilotava no km 15 da rodovia ES 165, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (15). A vítima — cujo nome não foi divulgado — não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a Polícia Militar (PM).
A PM não esclareceu a dinâmica do acidente. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.