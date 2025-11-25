Após suspensão, seis radares voltam a operar em Vila Velha em 1° de dezembro

Veja os locais

Após suspensão, seis radares voltam a operar em Vila Velha em 1º de dezembro

Equipamentos de fiscalização, que passaram por suspensão temporária, registraram 16 mil infrações

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:40

Os seis novos radares eletrônicos instalados em diferentes pontos de Vila Velha voltarão a operar a partir da próxima segunda-feira (1º). O funcionamento dos equipamentos, que já tinham registrado mais de 16 mil infrações, estava suspenso desde o dia 21 de outubro.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, cinco radares serão de 60 km/h e um permanecerá de 40 km/h (confira localização abaixo). Nos últimos dias, os equipamentos estavam funcionando de forma educativa, mas agora vão voltar a aplicar multas para o motorista que cometer infração. Segundo a prefeitura, o foco da aplicação são vias de grande fluxo e alto índice de acidentes, com base em estudos técnicos.

Questionada pela reportagem de A Gazeta, o município informou que a aplicação de multa por avanço de sinal durante a madrugada, alvo de reclamações de motoristas, ainda está sendo avaliada.

Radades vão voltar voltam a operar em Vila Velha em 1º de dezembro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ao todo, os equipamentos ficaram em operação do dia 10 de setembro a 21 de outubro. O município informou que, nesse período, não houve registro de acidentes com vítimas nos locais monitorados. De acordo com a prefeitura, antes da implantação a média era de um acidente por dia e, nos últimos dois anos, quase mil ocorrências foram registradas nos seis pontos.

Ainda conforme a prefeitura, as infrações registradas no período em que os radares ficaram instalados se referem principalmente a excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho.

Locais onde estão os radares

Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica – limite 60 km/h

Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica – limite 60 km/h

Rua Luciano das Neves x Rua Europa, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 50 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde, no Centro – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Avenida Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim, em Itapuã – único local que permanece com limite 40 km/h.

Infrações

Exceder a velocidade gera multa conforme o percentual acima do limite:

Até 20%: infração média – 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

De 20% a 50%: infração grave – 5 pontos na CNH e multa de 195,23

Acima de 50%: infração gravíssima (3x) – 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

Avanço de Sinal Vermelho: Infração gravíssima - 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

Parada sobre a faixa de pedestres: Infração média - 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16



Suspensão temporária

Os radares começaram a operar no dia 10 de setembro. Em menos de um mês, os equipamentos já tinham registrado mais de 10 mil infrações de trânsito — quase 400 por dia.

No dia 20 de outubro, o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) anunciou a suspensão temporária dos novos radares. Na ocasião, o prefeito ressaltou a diminuição dos acidentes nos pontos em que os equipamentos foram instalados, mas acrescentou que decidiu ouvir os motoristas após manifestações de grande insatisfação.

