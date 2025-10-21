Multas aplicadas por novos radares de Vila Velha não serão canceladas

Radar em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti

Após o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), anunciar na segunda-feira (20) a suspensão da fiscalização dos seis novos radares eletrônicos instalados no município, o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, informou à CBN Vitória que as multas aplicadas pelos equipamentos não serão canceladas. Durante o tempo de funcionamento, cerca de 14 mil motoristas foram multados.

“As autuações registradas pelos equipamentos eletrônicos, devidamente aferidos e certificados pelo Inmetro, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. (...) Por lei, todo o valor arrecadado é aplicado exclusivamente em ações de educação no trânsito, na melhoria da sinalização e em obras de engenharia viária”, explicou o secretário.

A medida de suspensão deve valer até o dia 1º de dezembro para os equipamentos instalados a pouco mais de um mês em seis pontos das vias de Vila Velha. Durante esse período, os equipamentos funcionarão de forma educativa, sem aplicação de multas, enquanto a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito realiza uma readequação dos limites de velocidade em cada trecho, que variam entre 40 km/h e 60 km/h.