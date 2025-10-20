Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Arnaldinho anuncia suspensão dos radares em Vila Velha

Prefeito admitiu que muitos motoristas manifestaram insatisfação com as multas após a instalação dos equipamentos

Vitória
Publicado em 20/10/2025 às 21h28
Atualizado em 20/10/2025 às 21h42
Duas das principais rodovias do Estado têm radares para fiscalização de norte a sul
Os radares foram instalados em seis pontos de Vila Velha. Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

O prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) anunciou, na noite desta segunda-feira (20), que resolveu suspender o funcionamento dos seis radares instalados há pouco mais de um mês em seis pontos das vias públicas de Vila Velha. A medida, segundo ele, vale até 1º de dezembro deste ano.

O prefeito fez questão de ressaltar que, após a instalação dos equipamentos eletrônicos, não houve mais registros de mortes em acidentes de trânsito na cidade.

“Sabe quantos acidentes registramos desde que os radares foram instalados? Nenhum. E sabe qual era a média antes? Um por dia! Foram quase mil acidentes só nesses trechos nos últimos dois anos”, disse Arnaldinho.

Mas, ao mesmo tempo, o prefeito de Vila Velha admitiu que a medida não agradou todo mundo. “Mesmo assim, muitos motoristas manifestaram insatisfação. E, ouvindo a população, estamos suspendendo os radares até o dia 1º de dezembro.”

O prefeito disse que, em 40 dias de funcionamento, 3,6 milhões de veículos passaram pelos radares, mas, segundo ele, apenas 0,4% (14,4 mil) foram multados.

Antes de completar um mês, quase 10 mil motoristas haviam sido flagrados pelos radares - uma média de quase 400 por dia, o que acabou provocando muita insatisfação na cidade.

No sábado (18), Arnaldinho Borgo havia dito à coluna que iria anunciar para esta semana a unificação do limite de velocidade nos seis pontos cobertos pelos radares em 60 km/h, eliminando os limites de 40 km/h e 50 km/h em alguns dos pontos monitorados.

Mas parece que a pressão popular fez o prefeito acelerar.

OS LIMITES DE VELOCIDADE ATUAIS

  • Av. Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro: 60 km/h
  • Av. Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina: 60 km/h
  • Av. Luciano das Neves x Rua Europa: 50 km/h
  • Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca: 40 km/h
  • Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde: 40 km/h
  • Av. Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim: 40 km/h

