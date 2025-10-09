Home
Novos radares em Vila Velha flagram 10 mil infrações em menos de um mês

Equipamentos foram instalados em seis pontos da cidade no dia 10 de setembro; maioria das multas é por excesso de velocidade

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:22

Os seis novos radares instalados há menos de um mês em Vila Velha, no Espírito Santo, já registraram mais de 10 mil infrações de trânsito — quase 400 por dia. A maioria das multas é por excesso de velocidade, mas também há registros de avanço de sinal vermelho e motoristas que param sobre a faixa de pedestres.

(Com informações de Cristian Miranda, da TV Gazeta)

