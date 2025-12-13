Acidente entre carro e carreta deixa três feridos na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Redes sociais

Um acidente deixou três pessoas feridas e ainda causou um incêndio no carro e na carreta envolvidos na colisão, que aconteceu na altura do km 435, na BR 101, na região de Flexeiras, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (13). Chovia forte no momento da batida.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.