Carro e carreta batem, pegam fogo e três ficam feridos na BR 101, no Sul do ES
Um acidente deixou três pessoas feridas e ainda causou um incêndio no carro e na carreta envolvidos na colisão, que aconteceu na altura do km 435, na BR 101, na região de Flexeiras, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (13). Chovia forte no momento da batida.
Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 14h30. Por conta da colisão, o tráfego no trecho passou a operar em sistema de “pare e siga”, sendo liberado às 16h. A Ecovias Capixaba, concessionária do trecho, e o Corpo de Bombeiros foram procurados para mais informações, mas ainda não houve retorno.