Seis novos radares começam a funcionar a partir desta quarta (10) em Vila Velha

Os seis novos radares instalados em Vila Velha começarão a operar a partir desta quarta-feira (10). Os equipamentos foram instalados em seis pontos da cidade com fluxo intenso de veículos e histórico de acidentes causados, principalmente, por excesso de velocidade. São eles:
Além do excesso de velocidade, os radares vão detectar avanços semafóricos. O condutor que avançar o sinal vermelho comete infração gravíssima, acumula 7 pontos e multa de R$ 293,47. Já o que parar sobre a faixa de pedestres no sinal vermelho é infração média, o condutor acumula 4 pontos e multa de R$ 130,16.
"Os equipamentos funcionam como instrumentos para inibir comportamentos imprudentes e promover maior conscientização entre os motoristas. A maioria dos acidentes decorre da desobediência à sinalização, falta de atenção e excesso de velocidade. A presença dos radares contribui diretamente para reduzir esses riscos", finalizou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes.
(Com informações da Prefeitura de Vila Velha)
