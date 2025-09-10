Home
Seis novos radares começam a funcionar a partir desta quarta (10) em Vila Velha

Equipamentos foram instalados em pontos com fluxo intenso de veículos e histórico de acidentes causados, principalmente, por excesso de velocidade

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:20

Os seis novos radares instalados em Vila Velha começarão a operar a partir desta quarta-feira (10). Os equipamentos foram instalados em seis pontos da cidade com fluxo intenso de veículos e histórico de acidentes causados, principalmente, por excesso de velocidade. São eles:

Limite de velocidade varia

  • Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro: 60 km/h
  • Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina: 60 km/h
  • Rua Luciano das Neves x Rua Europa: 50 km/h
  • Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca: 40 km/h
  • Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde: 40 km/h
  • Av. Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim: 40 km/h

Multas por excesso de velocidade

  • Se o condutor exceder a velocidade em até 20% do limite: infração média, 4 pontos na CNH e  multa de R$ 130,16

  • Quem trafega entre 20% a 50% acima do limite: infração grave, 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23

  • Se for acima de 50% do limite: infração gravíssima com suspensão da carteira e multa de R$ 880,41

Avanço de semáforos

Além do excesso de velocidade, os radares vão detectar avanços semafóricos. O condutor que avançar o sinal vermelho comete  infração gravíssima, acumula 7 pontos e multa de R$ 293,47. Já o que parar sobre a faixa de pedestres no sinal vermelho é infração média, o condutor acumula 4 pontos e multa de R$ 130,16.

"Os equipamentos funcionam como instrumentos para inibir comportamentos imprudentes e promover maior conscientização entre os motoristas. A maioria dos acidentes decorre da desobediência à sinalização, falta de atenção e excesso de velocidade. A presença dos radares contribui diretamente para reduzir esses riscos", finalizou o  secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes. 

(Com informações da Prefeitura de Vila Velha)

