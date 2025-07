Trânsito

Vila Velha começa a receber novos radares eletrônicos; veja locais

Equipamentos estão sendo implantados em pontos com histórico de acidentes para reforçar a segurança no trânsito

A Prefeitura de Vila Velha iniciou a instalação de radares eletrônicos em cruzamentos e vias de grande movimento no município. Coordenada pela Secretaria de Defesa Social e Trânsito, a iniciativa visa aumentar a segurança viária e reduzir o número de acidentes. A data para o início da operação dos equipamentos ainda será divulgada. >

Segundo a administração municipal, os equipamentos estão sendo implantados em pontos estratégicos, escolhidos com base no fluxo intenso de veículos e no histórico de ocorrências causadas, principalmente, pelo excesso de velocidade.>