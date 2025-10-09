Maré alta e falhas em gerador afetam abastecimento de água em Itapemirim

O abastecimento de água em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, está sofrendo paralisações temporárias nesta quinta-feira (9). O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou nota explicando que o problema ocorre devido a falhas técnicas no gerador de captação alternativa e ao aumento das marés – que elevou os níveis de salinidade e reduziu o volume útil de captação do Rio Itapemirim.

O Saae informou que, diante do cenário, equipes estão realizando manutenção emergencial no equipamento e monitorando as condições do rio. A expectativa é que o fornecimento de água seja restabelecido com segurança o mais rápido possível, assim que os níveis voltarem à normalidade. A empresa ainda orientou que a população economize água neste período.