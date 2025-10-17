Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Exclusivo: Vila Velha vai mudar limite de velocidade dos radares

Em menos de um mês de funcionamento, dispositivos eletrônicos registraram quase 10 mil infrações de motoristas

Vitória
Publicado em 17/10/2025 às 18h50
Radar em Vila Velha
Os radares de Vila Velha estão multando desde o dia 10 de setembro. Crédito: Roberto Pratti

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), vai anunciar na semana que vem a mudança de velocidade dos radares nas vias públicas do município. Em conversa com a coluna durante o Pedra Azul Summit, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, o prefeito admitiu que os limites atuais estão confundindo os motoristas. 

O novo limite determinado pelo prefeito será de 60 km/h, a ser estabelecido nos seis radares instalados há pouco mais de um mês pela prefeitura. Atualmente, existem três diferentes limites na cidade: 40 km/h, 50 km/h e 60 km/h.

Em menos de um mês de operação, os atuais equipamentos da PMVV já registram quase 10 mil infrações de trânsito - uma média de mais de 400 por dia.

A maioria das multas ocorreu por excesso de velocidade, mas também há registros de avanço de sinal vermelho e motoristas que param sobre a faixa de pedestres. 

Arnaldinho Borgo na plateia do Pedra Azul Summit, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta
Arnaldinho Borgo na plateia do Pedra Azul Summit, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta. Crédito: Leonel Ximenes

“Determinei à Secretaria de Defesa de Defesa Social e Trânsito que revisse os limites dos radares. Há diferentes limites que acabam confundindo os motoristas ", admitiu Arnaldinho, revelando ainda que tem recebido muitas reclamações de motoristas sobre os atuais limites dos radares, que estão multando desde o dia 10 de setembro.

Arnaldinho considerou, entretanto

Apesar da mudança, o prefeito descartou a possibilidade de acabar com os dispositivos eletrônicos nas vias públicas de Vila Velha. “Só não vamos abrir mão de disciplinar o trânsito porque existem muitos abusos que colocam a vida de pedestres e motoristas em perigo”, afirmou, enfatizando que os equipamentos estão instalados nos pontos onde ocorrem mais acidentes no município.

OS LIMITES DE VELOCIDADE ATUAIS

  • Av. Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro: 60 km/h
  • Av. Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina: 60 km/h
  • Av. Luciano das Neves x Rua Europa: 50 km/h
  • Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca: 40 km/h
  • Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde: 40 km/h
  • Av. Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim: 40 km/h

