Depois da Vale, Hartung assume conselho em grande empresa nacional

Depois de dois anos como membro do Conselho de Administração da Vale, o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung foi escolhido para ser membro do mesmo colegiado na Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed.



A empresa está presente há mais de 35 anos no mercado e atende a 6,6 milhões de segurados nos segmentos de saúde, odontologia, vida, previdência (aberta e fechada) e nos setores de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica.

Hartung, que atualmente preside a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e integra o conselho do RenovaBR, foi eleito em julho como conselheiro independente da seguradora. No mês passado, também foi escolhida para o colegiado, na mesma condição, a economista Zeina Latif. O salário dos conselheiros não foi divulgado.

“A entrada de ambos reforça o compromisso da companhia com a governança corporativa e a pluralidade de perspectivas estratégicas, impulsionando o crescimento sustentável da empresa”, diz a seguradora.

A Seguros Unimed, atua também, desde 2019, na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 2 mil funcionários na matriz e na central de relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país.

