Aposentada lança serviço de transporte exclusivo para idosos no ES

Márcia Abrahão e o carro com o qual transporta idosos. Crédito: Sheila Oliveira

No intervalo de três anos, duas notícias devastadoras atingiram em cheio a aposentada Márcia Abrahão, de 63 anos. Após saber, em 2022, que tinha um câncer na bexiga, ela perdeu, há menos de um mês, seu emprego público na área do Turismo, onde atuava havia quase 44 anos. Era desistir de tudo e correr o risco de entrar em depressão ou ir à luta e se reinventar: Márcia escolheu a última alternativa.

Depois da demissão, a aposentada, às voltas com o longo e dramático tratamento contra o câncer, e depois de muito refletir e saber por uma amiga idosa das dificuldades de conseguir um transporte adequado, resolveu criar um serviço de traslado privado, mas com uma característica muito especial: só aceitaria clientes idosos, a partir dos 60 anos de idade.

“No dia 11 de setembro de 2025, fui informada sobre a demissão e pensei: como? Qual o motivo? Depois de 43 anos e oito meses na área do Turismo no Espírito Santo, e aposentada com salário que não dá para pagar as contas, como vou fazer com meu tratamento do câncer de bexiga? Me fiz muitas perguntas e em meio a uma dor na alma”, relata a aposentada.

O desemprego inesperado veio em péssima hora, haja vista o tratamento oncológico complexo a que ele se submete: “Faço tratamento de câncer de bexiga há três anos e convivo com 28 médicos, três hospitais e três locais para exames e laboratórios”, enumera.

A SOLUÇÃO NA GARAGEM

A solução para ela começar a diminuir seu drama pessoal estava bem pertinho dela, na garagem da sua casa. “No dia do aviso do desemprego, pensei: vou trabalhar e ajudar pessoas da minha idade e mais para pelo menos sofrer menos”. E assim foi feito.

Estava pavimentado o caminho para que Márcia superasse as dificuldades imediatas decorrentes da falta de trabalho: “Olhei para o meu Tracker e pensei: vou fazer transporte executivo particular e proporcionar às pessoas segurança, tranquilidade e momentos de felicidade. Vou levar esse povo para uma vida com qualidade, são muitos anos de trabalho para chegar a uma idade difícil porque os filhos, netos, sobrinhos e amigos, todos vivem ocupados e é importante distrair o cérebro e pensar menos na solidão”.

Com a ajuda de amigos, a aposentada, que mora em Vila Velha, começou a divulgar seu serviço de transporte particular para idosos - iniciativa que parece que está dando certo. Um dos diferenciais do seu trabalho são algumas mordomias que ela oferece aos seus clientes, sem cobrar nada a mais além dos R$ 3 que cobra por quilômetro rodado.

MORDOMIAS NO CARRO

No seu carro, ano 2025, ela oferece gratuitamente aos passageiros itens como água mineral normal e com gás; refrigerante; guardanapo; papel higiênico; álcool em gel; doce sem açúcar; aparelho de pressão digital; remédios de primeiros-socorros e para dor muscular, dor de cabeça, mal-estar e enjôo

Itens de higiene e utensílios à disposição dos passageiros no carro de Márcia. Crédito: Divulgação

Além disso, oferece ao cliente wi-fi, carregador de celular, sombrinha, chapéu, óculos de sol, cadeira de praia e livros, tudo embalado por “músicas típicas”, como define.

“Levo o idoso a unidades de saúde, a consultas médicas e até o aguardo, se ele precisar. O importante, acima de tudo, é oferecer qualidade, respeito e amor aos meus clientes”, diz.

Se alguém quiser, destaca Márcia Abrahão, ela também transporta idosos para todos os 78 municípios do Espírito Santo. “Com a minha experiência na área do Turismo, monto até passeios se meus clientes quiserem.”

Para contratar o serviço de transporte privado da aposentada - tel. (27) 99922-6800 -, o cliente idoso tem que fornecer nome completo; endereço residencial; telefone; contato de alguém que queira indicar; identidade; CPF e serviço a ser realizado.

“Procuro fazer um atendimento diferenciado porque vivi isso na pele. Fazer 26 quimioterapias sozinha não é fácil. Colocava músicas com orações pedindo a cura e chorava com Deus, que me acompanha o tempo todo”, destaca a aposentada.

