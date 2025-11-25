Mergulhão de Camburi: obras vão exigir ordem e paciência da população

Obras do Mergulhão, em Jardim Camburi. Crédito: Ricardo Medeiros

Uma obra com as dimensões desta que está sendo iniciada para erguer o Mergulhão de Camburi, em Vitória, não consegue sair do papel sem afetar o trânsito. É fisicamente impossível, por mais bem planejada que seja. E esse é um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, dos pedestres aos motoristas, porque os deslocamentos acabam fugindo da rotina... mesmo que essa rotina já não seja das mais tranquilas com a forma como o trânsito vinha fluindo. Ora, nem haveria necessidade de um projeto desses se a realidade fosse diferente.

Para reduzir os transtornos, é necessário alinhar as responsabilidades. A prefeitura tem a obrigação de organizar o tráfego com todo o rigor: sinalizar as mudanças com eficiência e visibilidade, para facilitar a vida de quem trafega pela via, e prover segurança. Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas precisam saber onde podem passar, com infraestrutura de tráfego (sinalização horizontal e vertical) organizada. E acionar seus agentes de trânsito para orientar o trânsito caso seja necessário.

Ao mesmo tempo, os personagens do trânsito precisam conhecer e seguir as novas regras. Na primeira semana de obras, reportagem deste jornal mostrou alguns flagrantes de pedestres e ciclistas furando um bloqueio feito para cercar a área. Isso mesmo com a sinalização no local, com tapumes, cones e blocos de concreto. Não precisa nem dizer o quanto isso é arriscado, não só pelo trânsito, mas por se tratar de um canteiro de obras.



Assim como quem está na condução de um veículo precisa ter em mente que é uma situação provisória, que vai exigir paciência principalmente nos horários de pico. Quem passa pelo local com frequência precisa buscar informações, como as que este jornal vem divulgando com frequência, para entender a nova configuração do trânsito e, assim, dirigir pela região como mais segurança.

Sabe-se que há controvérsia sobre a obra, com moradores de Jardim Camburi contrários ao mergulhão por conta da retirada das faixas de pedestres e dos semáforos no encontro da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul. A prefeitura defende que as intervenções vão reduzir o tempo de travessia dessa interseção, que hoje é de até 88 segundos, para 10 segundos.

Com as obras já em andamento, o mais sensato é não complicar o que já vai estar complicado até a entrega da obra, prevista para 2027. Com pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e a própria prefeitura fazendo a sua parte, dá para chegar lá com menos percalços.

