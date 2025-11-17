Escândalo no INSS mostra que dinheiro do povo precisa ser mais protegido

O INSS, não só por seu papel social, precisa de mecanismos de proteção mais eficientes dos seus recursos que têm um destino tão nobre: é dinheiro do povo para cuidar do povo

Publicado em 17/11/2025 às 01h00
INSS
INSS. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O que este escândalo no INSS vem mostrando a cada novo passo das investigações é que  os recursos da previdência de milhões de brasileiros precisam de mecanismos mais eficientes de proteção. E não tem nada a ver com um ou outro governo, o esquema que descontou o valor estimado de R$ 6,3 bilhões sem autorização dos beneficiários do INSS  ocorreu, segundo as apurações, entre 2019 e 2024, tanto no mandato de Bolsonaro quanto no de Lula. 

Não tem nada a ver com ideologia, com posição política. O que está ficando evidente é que recursos tão expressivos — mais de R$ 1 trilhão em gastos com benefícios previdenciários estão previstos para este ano no país — estão saindo dos cofres previdenciários a conta-gotas, de forma perigosamente recorrente. Valores que podem ser imperceptíveis para alguns, para outros nem tanto, mas que no cômputo final enchem os bolsos dos oportunistas.

Na semana passada, o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto foi preso em uma nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU). Também foi alvo da operação o ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira, também conhecido como Ahmed Mohamad, que vai ter de usar tornozeleira eletrônica.

O INSS, não só por seu papel social, precisa se proteger e dificultar a existência de brechas que permitam que oportunistas suguem recursos que têm um destino tão nobre: é dinheiro do povo para cuidar do povo.

O escândalo revela fragilidades no gerenciamento da já combalida Previdência Social.  A equação benefícios x contribuições por si só é um desafio que impacta a gestão fiscal do país,  contribuindo para aumentar o rombo. Também não pode haver desorganização e descontrole na gestão desses recursos.

Há uma CPMI em curso, a Polícia Federal (via a sua autonomia!) e a CGU estão fazendo um excelente trabalho de investigação. Mas é preciso pensar no futuro, para que o INSS não permaneça tão vulnerável. O dinheiro dos contribuintes precisa de mais zelo.

