Escândalo no INSS mostra que dinheiro do povo precisa ser mais protegido

Não tem nada a ver com ideologia, com posição política. O que está ficando evidente é que recursos tão expressivos — mais de R$ 1 trilhão em gastos com benefícios previdenciários estão previstos para este ano no país — estão saindo dos cofres previdenciários a conta-gotas, de forma perigosamente recorrente. Valores que podem ser imperceptíveis para alguns, para outros nem tanto, mas que no cômputo final enchem os bolsos dos oportunistas.

O INSS, não só por seu papel social, precisa se proteger e dificultar a existência de brechas que permitam que oportunistas suguem recursos que têm um destino tão nobre: é dinheiro do povo para cuidar do povo.

O escândalo revela fragilidades no gerenciamento da já combalida Previdência Social. A equação benefícios x contribuições por si só é um desafio que impacta a gestão fiscal do país, contribuindo para aumentar o rombo. Também não pode haver desorganização e descontrole na gestão desses recursos.

Há uma CPMI em curso, a Polícia Federal (via a sua autonomia!) e a CGU estão fazendo um excelente trabalho de investigação. Mas é preciso pensar no futuro, para que o INSS não permaneça tão vulnerável. O dinheiro dos contribuintes precisa de mais zelo.

