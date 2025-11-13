Home
Fraude no INSS: PF faz operação no ES, em mais 13 Estados e no DF

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07:58

Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, foi preso  Crédito: Divulgação/INSS

BRASÍLIA - A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quinta-feira (13) nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.

Policiais federais e auditores da CGU cumprem 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

O ex-presidente do órgão Alessandro Stefanutto foi preso, de acordo com informações do portal g1. Ele foi demitido do cargo em abril, após ser afastado da função quando o escândalo de fraudes se tornou público. Também são alvos de prisão nesta fase servidores públicos do INSS, empresários e lobistas.

Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

A reportagem de A Gazeta demandou a PF para saber sobre os alvos da operação no Espírito Santo, mas até a publicação desta reportagem, não houve retorno. 

*Em atualização

