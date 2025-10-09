Home
Fraude no INSS: PF faz nova operação e sindicato de irmão de Lula é um dos alvos

Objetivo é aprofundar as apurações sobre supostos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais; irmão do presidente não é alvo, apenas a entidade em que é vice-presidente

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:14

BRASÍLIA - A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (9) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Um dos alvos dos pedidos de busca e apreensão é o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), em que o irmão do presidente Lula (PT) José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é o vice-presidente. Ele, porém, não está entre os alvos da ação.

O ministro André Mendonça, do STF, relator do caso, autorizou ao total 66 mandados de busca e apreensão. A PF realiza a operação em São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal.

De acordo com nota divulgada pela PF, o objetivo é aprofundar as apurações sobre supostos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa e ocultação e dilapidação patrimonial.

