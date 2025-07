Na Norte Sul

Moradores de Jardim Camburi protestam contra obras de mergulhão

Grupo usou faixas, cartazes e carro de som para criticar as intervenções conduzidas pela Prefeitura de Vitória, que vão mudar o trânsito da região

Publicado em 5 de julho de 2025 às 13:17

Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, fizeram um protesto na manhã deste sábado (5) no cruzamento da Avenia Norte Sul com a Avenida Dante Michelini, contra as obras do mergulhão. O grupo usou faixas, cartazes e carro de som para criticar as intervenções conduzidas pela Prefeitura de Vitória, que vão mudar o trânsito da região.>

Na convocação para a manifestação, os organizadores propuseram união contra o projeto que, para eles, vai dividir Jardim Camburi e prejudicar o bairro ao transformar a Norte Sul numa via expressa, priorizando os carros e não as pessoas. >

Uma das lideranças do movimento, o administrador e consultor de empresas José Bicalho, ressalta que a obra não oferece nenhum benefício para a comunidade, nem mesmo o estimado aumento na velocidade do tráfego. >

"Estamos defendendo uma cidade chamada Vitória, uma orla marítima chamada Camburi, o direito de nossos filhos atravessarem a rua, dos ciclistas fazerem seus treinamentos na região, de ter qualidade de vida. Não há nenhum benefício com essa obra porque aumentar a velocidade dos carros é malefício para quem vive aqui", ressalta.>

>

Bicalho afirma que o movimento não é político e garante que ninguém é contra obras de melhorias, porém os moradores não consideram que o mergulhão seja a alternativa para a região. Ele se queixa, ainda, que a administração municipal não ouve a comunidade em suas reivindicações. >

Projeto

O projeto de construção do mergulhão em Jardim Camburi prevê acabar com faixas de pedestres no encontro da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul e, ainda, a retirada dos semáforos existentes no local. Como compensação, deverá ser implantada uma passarela para os moradores acessarem a praia ou saírem da orla em direção ao bairro.>

Faixa e ciclovia existentes da Avenida Dante Michelini serão substituídas por passarela após construção do mergulhão de Jardim Camburi Crédito: Reprodução Google Maps

Atualmente, quem quer chegar até a orla a pé ou de bicicleta pode atravessar nas faixas de pedestre existentes no encontro das duas vias e seguir em direção à praia, próximo ao beach club Tantra Vitória. Com a construção do mergulhão, essa travessia será retirada, uma vez que o projeto prevê a remoção dos semáforos.>

Com a retirada da travessia no encontro das duas vias, quem quiser acessar Jardim Camburi pela ciclovia da Norte Sul só vai conseguir entrar no bairro na altura do Extrabom Supermercados, em direção à Avenida Raul Oliveira Neves, uma vez que ao longo desse trecho não há faixas de pedestre.>

Do mesmo modo, quem vem de bicicleta pela ciclovia da Norte Sul não conseguirá mais atravessar na frente do Hotel Nobile Suítes, na Avenida Carlos Martins, sendo necessário utilizar a nova passarela para conseguir chegar até a praia. A sugestão apresentada pela empresa responsável pelo projeto em audiência pública na Câmara de Vereadores, em março, foi manter a faixa de pedestres existente em frente ao hotel e implantar uma passarela no lugar da faixa que será retirada na Avenida Dante Michelini, com inclinação de 8%.>

A obra

A ordem de serviço para as obras foi assinada em julho de 2024 e a mobilização para as intervenções começou em janeiro deste ano. O valor investido será de R$ 77 milhões. O trecho da construção engloba partes da Avenida Dante Michelini e da Norte Sul. Conforme informações do projeto, a previsão é que a construção do mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de até 88 segundos, para 10 segundos. O objetivo é melhorar a circulação de veículos e a fluidez do bairro Jardim Camburi.>

O estudo feito pela Secretaria de Obras de Vitória (Semob) aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33 km/h com o mergulhão. >

A Prefeitura de Vitória foi procurada neste sábado para se posicionar sobre o protesto de moradores e as críticas apontadas sobre a priorização de carros, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem. >

