Caso Lázaro

Família de adolescente desaparecido em São Mateus reconhece corpo

Segundo a apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, foi possível identificá-lo a partir da foto de uma tatuagem no pescoço do jovem

A família do adolescente Lázaro Airan, de 17 anos, reconheceu o corpo do jovem no Setor Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (5). Conforme a apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, com uma fonte da Polícia Científica, foi possível identificá-lo a partir da foto de uma tatuagem no pescoço.

