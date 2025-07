Preso o 6° suspeito de participar de sequestro de adolescente em São Mateus

Caso Lázaro

Preso o 6º suspeito de participar de sequestro de adolescente em São Mateus

Alex Nascimento Paixão, de 24 anos, foi preso em Conceição da Barra; investigação sobre sequestro de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, entra em nova fase, afirma polícia

Publicado em 2 de julho de 2025 às 18:24

Alex Nascimento Paixão, de 24 anos, aparece nessa captura de uma câmera de segurança junto com outro suspeito já preso (Yan Kryslan Pereira Dias), caminhando em uma rua, com uma jaqueta preta com listras brancas Crédito: Videomonitoramento

Foi preso nesta quarta-feira (2) Alex Nascimento Paixão, de 24 anos, sexto suspeito de participar do sequestro de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com mandado de prisão em aberto, sendo procurado pela Polícia Civil. A corporação informou que o homem foi encontrado na comunidade de Paraíso, em Conceição da Barra. >

Lázaro Airan dos Santos Pereira, 17 anos Crédito: Acervo pessoal

Lázaro segue desaparecido. Conforme o delegado Marcelo Cruz, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, que está à frente das investigações, todos os envolvidos no crime estão presos, e a Polícia Civil inicia agora uma nova etapa da apuração do caso.>

A investigação entra agora em uma nova etapa, voltada à consolidação das provas e confirmação dos vínculos entre os investigados, com base nos elementos já coletados Delegado Marcelo Cruz Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus

Confira abaixo os outros suspeitos de envolvimento no caso que já estão presos: >

Os demais presos, da esquerda para a direita: o cabo da Polícia Militar Denis Machiore, Felipe Silva Rodrigues, Lucas Eduardo Soares Chaves dos Santos, e Walisson Pereira Carvalho Crédito: Montagem A Gazeta

Carro usado em sequestro pertence a PM preso, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, o carro branco com teto preto que aparece nas imagens de uma câmera de segurança, no qual o menino Lázaro é visto entrando antes de desaparecer, pertence ao cabo da PM Denis Marchiore. O veículo foi apreendido na terça-feira (2), no momento da prisão do militar.>

Imagem do carro do PM apreendido em frente à Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Viviane Maciel

Mãe de Lázaro faz desabafo

Há quase um mês sem saber onde está o filho, a mãe do menino Lázaro deu entrevista à TV Gazeta e desabafou sobre o misto dos sentimentos de alívio e dor: o primeiro pelas prisões já realizadas durante a investigação criminal e o outro por, mesmo assim, não ter qualquer notícia sobre o adolescente de 17 anos. >

Defesas

No dia da prisão do cabo da PM Denis Marchiore, o advogado Fúlvio Trindade de Almeida declarou que ele é inocente e que o cliente se colocou espontaneamente à disposição da autoridade policial para prestar esclarecimentos. Afirmou ainda que a prisão foi uma surpresa diante do que chamou de "postura colaborativa e de boa-fé" do militar. >

A advogada Luciana Costa, que fez a defesa de Felipe Silva Rodrigues na audiência de custódia, disse na ocasião que devido à repercussão do caso, não iria comentar o caso. “É um processo embrionário, muito cedo para qualquer manifestação ou conclusão”.>

A reportagem tenta localizar as defesas dos demais citados. Este espaço segue aberto para manifestação. >

