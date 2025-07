Investigação

Sequestro em São Mateus: o que diz a mãe de Lázaro, que segue desaparecido

"Sei que ele está morto. Mesmo assim, queria poder arrumá-lo, ver o rosto bonitinho. Dar dignidade para a alma dele. Quando acharem, terei só os ossos do meu filho?", desabafa

Publicado em 2 de julho de 2025 às 15:40

Há quase um mês sem saber onde está o filho, a mãe do menino Lázaro deu entrevista à TV Gazeta e desabafou sobre o misto dos sentimentos de alívio e dor: o primeiro pelas cinco prisões já realizadas durante a investigação criminal e o outro por, mesmo assim, não ter qualquer notícia sobre o adolescente de 17 anos.>

Segundo a Polícia Civil, o carro em que Lázaro foi visto pela última vez foi apreendido e pertence ao PM preso na terça-feira (1º), Ao ir à delegacia para obter mais informações sobre a investigação, Taiane viu o veículo e narrou o que sentiu. “Passei mal. Foi uma sensação horrível olhar para aquele carro e saber que meu filho foi colocado ali. Deu vontade de abrir a porta para ver se Lázaro estava ali. Foi um sentimento terrível", contou. >

Estou num misto de alívio pelas prisões, mas tenho medo e tristeza. Tinha esperança de que confessassem Taiane Mãe de Lázaro

Em entrevista à jornalista Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a mãe acrescentou que não consegue se alimentar direito e tem tomado remédios durante essa espera para achar Lázaro. Ela não acredita mais em encontrá-lo com vida. "Eu sei e todo mundo sabe que meu filho está morto. O que me incomoda é que, além de ter tirado meu filho, tirou a oportunidade de eu velar o corpo do dele. Deve estar em cova rasa como um animal. Isso é atroz", desabafou.>

>

Queria arrumá-lo, ver o rosto, dar dignidade para a alma dele. Quando acharem, terei só os ossos do meu filho? Taiane Souza dos Santos Mãe do Lázaro

Como o desaparecimento ocorreu perto do prédio onde a família reside, a mãe relatou que se sente mal ao olhar da janela do apartamento para a rua. Ela recorda de momentos antes de Lázaro entrar no carro, quando ainda estava em casa e o viu penteando o cabelo. Depois ele saiu do imóvel dizendo que estava com fome.>

"Estou desde então sem comer direito. Moro no lugar onde meu filho foi raptado, olhar para baixo é uma tortura. É torturante chegar a hora do almoço, eu comer e saber que meu filho morreu com fome”, finalizou.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta