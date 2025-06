Investigação

Sequestro de jovem em São Mateus: a cronologia do caso que já levou 3 à prisão

Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, desapareceu no dia 12 de junho, quando foi flagrado por câmeras entrando em um carro branco com teto preto, no Centro do município

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:50

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), informou que os três suspeitos seguem no Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Há cerca de 10 dias nenhuma notícia sobre as investigações é divulgada. Abaixo, confira a cronologia do caso preparada por A Gazeta.

Mãe acredita no assassinato do filho

Taiane Souza dos Santos, de 36 anos, mãe de Lázaro, voltou a conversar com a reportagem nesta segunda-feira (30) e disse acreditar que o filho tenha sido assassinado. "Eu acredito que meu filho esteja morto. O apelo que eu faço é para que o juiz defira ordem de prisão contra todos os suspeitos", afirmou.

A mãe do adolescente afirma que o carro em que Lázaro entra e depois desaparece, mostrado nas imagens de câmeras, está circulando pela cidade de São Mateus, mas a polícia não confirmou essa informação. "Por que outras pessoas estão presas e o motorista do carro não? Eu confio no trabalho da Polícia Civil, eles estão trabalhando", disse.

Lázaro Airan dos Santos Pereira, 17 anos Crédito: Acervo pessoal

12 de junho

A mãe de Lázaro disse à reportagem, que o adolescente havia desaparecido no horário de almoço do dia 12 de junho, uma quinta-feira, após descer do apartamento onde mora com a família para entregar uma televisão que havia sido vendida por um amigo, no Centro de São Mateus.

13 de junho

Segundo a Taiane Souza dos Santos, o boletim de ocorrência foi registrado 24 horas depois, pois a mãe relatou que sentiu falta do filho na tarde do dia 12 e começou a procurá-lo. O celular do adolescente não recebia mais ligações e, ao começar a ligar para colegas e amigos, já durante a noite, soube que um amigo havia pedido a Lázaro para entregar uma televisão vendida por ele, o que fez com que ela percebesse que algo grave havia ocorrido.

A mãe de Lázaro afirmou que nesse dia pediu imagens das câmeras de segurança aos vizinhos, que mostraram um suspeito com uma televisão nas mãos ao lado de outro homem. As gravações também mostraram o jovem entrando em um carro branco com teto preto acompanhado de outro homem.

17 de junho

De acordo com apuração de A Gazeta, o suspeito se apresentou à delegacia de São Mateus por volta das 15h daquele dia, com a intenção de se livrar de responsabilidade no caso. Em depoimento, ele afirmou ter negociado com Lázaro a venda de uma televisão, que estava dentro do veículo no qual ele entrou. A televisão mencionada, segundo a polícia, foi encontrada pelos investigadores escondida na casa dele, no lado sul do balneário de Guriri. Após o depoimento, o suspeito foi autuado em flagrante por receptação e sequestro, e encaminhado ao presídio.

Conforme apontam os elementos investigativos, a mencionada 'negociação' não passava de um ardil utilizado pelo suspeito e seus comparsas com o objetivo de atrair a vítima ao local, a fim de viabilizar seu sequestro e posterior desaparecimento Marcelo Cruz Delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus (declaração na ocasião da prisão)

18 de junho

O Ministério Público (MPES) comunicou na tarde do dia 18 de junho a instauração de um procedimento para verificar e apurar o sequestro de Lázaro.

19 de junho

A Justiça decretou a prisão temporária de 30 dias do primeiro suspeito preso durante audiência de custódia. O Ministério Público (MPES) informou que solicitou a prisão para preservar o andamento das investigações, e o pedido foi acolhido pela Justiça.

A advogada criminalista Luciana Costa, que atuou na defesa do primeiro preso na audiência de custódia, disse para a reportagem dque devido à repercussão do caso, 'esperava pelo resultado', mas não quis comentar sobre a decisão. "É um processo embrionário, muito cedo para qualquer manifestação e ou conclusão", declarou.

26 de junho

Duas semanas após o crime, na manhã da última quinta-feira (26), policiais civis cumpriram em Guriri duas ordens de prisão expedidas pela Justiça contra dois suspeitos participarem do sequestro e desaparecimento do adolescente Lázaro. A polícia não divulgou os nomes dos suspeitos. Detalhes sobre o caso não foram divulgados, pois a investigação corre em segredo, segundo a Polícia Civil.

30 de junho

A mãe de Lázaro afirmou à reportagem acreditar que o filho esteja morto. Para Taiane Souza dos Santos, de 36 anos, os criminosos assassinaram o adolescente e ocultaram o corp. Ela também relatou que o carro usado para sequestrar o jovem ainda estaria circulando pelas ruas do município, mas a polícia não confirma a informação.

Novamente procurada por A Gazeta para informar o andamento do caso, a Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (30), que a investigação pela Delegacia de Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus está em curso e sob sigilo. "A equipe está atuando com afinco diariamente, com o objetivo de oferecer respostas aos familiares", informou a corporação. A Polícia Civil informou "que a população pode colaborar com informações por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido", acrescentou a corporação, em nota.

