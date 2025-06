Caso Lázaro

MPES abre investigação sobre desaparecimento de adolescente em São Mateus

O Ministério Público (MPES) informou na tarde desta quarta-feira (18) que instaurou um procedimento para verificar e apurar o desaparecimento do menino Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, que está desaparecido desde a última quinta-feira (12). Ele foi visto pela última vez próximo a um restaurante no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, entrando em um carro branco com teto preto.