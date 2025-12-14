Homem é morto na rua com golpes de facão em Colatina
Um homem foi morto com golpes de facão no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desse sábado (13). A identidade da vítima e a idade dele não foram divulgadas. A Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma tentativa de homicídio envolvendo duas pessoas em situação de rua. Quando chegaram ao local, os militares encontraram a vítima com ferimentos caída. O Samu foi acionado, mas o ferido acabou morrendo dentro da ambulância.
Testemunhas contaram aos policiais que a vítima foi atingida por diversos golpes de facão em um beco na Rua Expedicionário Abílio dos Santos e, em seguida, correu até a Avenida Getúlio Vargas em busca de socorro, enquanto o suspeito fugiu. Os policiais realizaram busca, mas não o encontraram.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.