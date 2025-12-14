Homem é morto na rua com golpes de facão em Colatina

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para onde o corpo do homem morto foi levado Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Um homem foi morto com golpes de facão no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desse sábado (13). A identidade da vítima e a idade dele não foram divulgadas. A Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma tentativa de homicídio envolvendo duas pessoas em situação de rua. Quando chegaram ao local, os militares encontraram a vítima com ferimentos caída. O Samu foi acionado, mas o ferido acabou morrendo dentro da ambulância.

Testemunhas contaram aos policiais que a vítima foi atingida por diversos golpes de facão em um beco na Rua Expedicionário Abílio dos Santos e, em seguida, correu até a Avenida Getúlio Vargas em busca de socorro, enquanto o suspeito fugiu. Os policiais realizaram busca, mas não o encontraram.