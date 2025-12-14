Jovem é morto a tiros em Conceição da Barra

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro Campo Verde, em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a vítima já sem vida. Não foram passados detalhes sobre como o crime ocorreu, nem a identidade do jovem.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.