Caso Lázaro

PM é preso suspeito de participar de sequestro de jovem em São Mateus

Ele é o quinto suspeito preso durante a investigação do crime; vítima de 17 anos segue desaparecida

Foi preso no início da tarde desta terça-feira (1º) um cabo da Polícia Militar, o quinto suspeito de envolvimento no sequestro do menino Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.>