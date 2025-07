Caso Lázaro

Corpo é encontrado durante buscas por adolescente desaparecido em São Mateus

O local onde a cova foi localizada fica entre Guriri e Barra Nova, na zona rural e litorânea do município; denúncia anonima ajudou a polícia a encontrar o ponto exato

Publicado em 4 de julho de 2025 às 16:00

Corpo estava enterrado. Foto mostra investigadores cavando local Crédito: Luciany Oliveira

Um corpo foi encontrado às 15h30, na tarde desta sexta-feira (4) enterrado em uma cova profunda, em uma área de mata na região onde investigadores realizavam buscas por Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. >

O local fica entre Guriri e Barra Nova, na zona rural litorânea do município. A informação foi confirmada pela repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, no local. A Gazeta apurou com fontes da investigação que as buscas começaram por volta de 10h. Ainda não há confirmação de que o corpo seja ou não de Lázaro. Os investigadores chegaram ao local por meio de uma denúncia anônima. >

Perícia da Polícia Científica no local onde corpo foi encontrado Crédito: Luciany Oliveira

Conforme o delegado Marcelo Cruz, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, "há fortes indícios de que se trata" do corpo de Lázaro, pois as roupas do cadáver são compatíveis com a que o menino usava no dia do desaparecimento. >

Na noite de quinta-feira (3), o Ford New Fiesta branco com teto preto, apontado por investigadores como o carro usado pelo cabo da PM Denis Marchiore, de 33 anos, no dia do sequestro de Lázaro, e um Siena preto, que a polícia diz pertencer a Walisson Pereira Carvalho, de 35 anos, também preso, passaram por perícia com uso de luminol. A análise foi feita pela Polícia Científica na garagem da Delegacia Regional de São Mateus.>

>

A informação foi confirmada no local por fontes policiais à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte. A reportagem apurou com investigadores e peritos da Polícia Científica que, caso sejam encontrados vestígios nos veículos, o material seria enviado ao laboratório forense para verificar se é sangue e, se confirmado, se pertence ou não a Lázaro. >

Confira abaixo quem são os seis suspeitos de envolvimento no caso que já estão presos:>

Suspeitos presos do canto superior esquerdo para a direita: Felipe Silva Rodrigues, Lucas Eduardo Soares Chaves dos Santos, Walisson Pereira Carvalho, Yan Kryslan Pereira Dias, cabo da PM Denis Machiore, e Alex Nascimento Paixão Crédito: Montagem A Gazeta

Defesas

No dia da prisão do cabo da PM Denis Marchiore, o advogado Fúlvio Trindade de Almeida declarou que ele é inocente e que o cliente se colocou espontaneamente à disposição da autoridade policial para prestar esclarecimentos. Afirmou ainda que a prisão foi uma surpresa diante do que chamou de "postura colaborativa e de boa-fé" do militar. >

A advogada Luciana Costa, que fez a defesa de Felipe Silva Rodrigues na audiência de custódia, disse na ocasião que devido à repercussão do caso, não iria comentar o caso. “É um processo embrionário, muito cedo para qualquer manifestação ou conclusão”.>

A reportagem tenta localizar as defesas dos demais citados. Este espaço segue aberto para manifestação.>

