Jovem é encontrada sem cabeça em cova rasa no quintal de casa em Guarapari

Layane das Virgens de Souza, de 18 anos, desapareceu no início da noite de sexta-feira (4) e foi localizada por familiares; tia foi presa e confessou ter jogado o membro em um lago

Publicado em 5 de julho de 2025 às 10:32

Layane das Virgens foi encontrada ao lado da casa do tio no bairro São José, em Guarapari Crédito: Arquivo familiar

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta no quintal de uma residência no bairro São José, em Guarapari, na madrugada deste sábado (5). Layane das Virgens de Souza teria desaparecido ainda na sexta (4) após deixar os pertences da escola em casa e acabou achada em uma cova rasa, sem a cabeça, por familiares, no terreno ao lado do imóvel de um tio, após a avó registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da neta. >

Segundo Laurício das Virgens, pai dela, a principal suspeita seria a tia de Layane, de 34 anos. Segundo relatos enviados à reportagem, ela estaria com marcas de sangue na roupa quando outros familiares foram procurar por Layane no imóvel. Em conversa com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o homem disse que não sabe a motivação do crime. Ainda segundo o pai, a tia da menina teria dito que a jovem surtou antes de desaparecer.>

“[Minha filha] era uma menina boa, nunca teve isso de surtar e ameaçar ninguém. Depois do desaparecimento, procuramos ela por horas e por volta de duas horas da manhã procuramos no quintal [da tia] e depois a encontramos em uma cova com palha de bananeira e madeiras por cima. Aí tive a certeza de que tinha acontecido alguma coisa com ela”, disse.>

Segundo o boletim de ocorrência registrado após o encontro do corpo da jovem, a tia tentou fugir do local, mas foi presa após, inicialmente, negar a autoria do ataque contra Layane. Ainda segundo o documento, a jovem foi encontrada sem cabeça e “com cortes incisivos nos pulsos e nos dois braços” e, conforme o boletim, a tia confessou ter jogado o membro em um lago quando foi questionada pelos policiais. O corpo da jovem foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória. >

A cabeça da garota só foi encontrada cerca de quatro horas após o encontro do corpo na cova. Segundo o boletim, a tia de Layane foi presa e relatou que “ela não merecia e que a motivação foi devido a problemas familiares e que estava com raiva da jovem”.>

Em nota enviada para a reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Guarapari e, somente após a conclusão das oitivas da ocorrência serão dadas informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com a suspeita do crime.>

“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares”, divulga a PC.>

