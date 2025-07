Modelo de cooperativas cultiva dignidade, pertencimento e visão de futuro

O Dia Internacional das Cooperativas, celebrado neste fim de semana, é mais do que uma data comemorativa. É um convite à reflexão sobre um modelo que transforma economias, comunidades e gerações. Reconhecida oficialmente pela ONU em 1995, a data celebra a força de um sistema que une desenvolvimento econômico com justiça social, promovendo o protagonismo coletivo.





Dentro das cooperativas, essa força se revela em cada conquista. Na Cooabriel, esse movimento é visível desde sua origem. Fundada com raízes no campo, a cooperativa nasceu para atender a necessidades básicas dos produtores, mas aprendeu a florescer em novas direções. São diferentes frentes, com um mesmo princípio: fortalecer o coletivo para que todos prosperem.